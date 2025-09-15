عاقبتها وخيمة.. أمين الإفتاء: من يأكل من حرام يعيش قلقًا وخوفًا دائمًا

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن تحريم الإسلام للكسب الحرام ليس تعييرًا للإنسان أو تضييقًا عليه، بل حماية له ولأسرته ومجتمعه، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، وأن المال الحلال هو الذي ينبت منه الجسد وينعم به الإنسان براحة وسكينة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النبي ﷺ حذّر من أكل الحرام فقال: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به»، مستشهدًا بما كانت تقوله الزوجات قديمًا لأزواجهن عند خروجهم للعمل: «نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم»، وذلك حثًا لهم على تحري الحلال فيما يطعمون به أسرهم.

أمين الإفتاء: كثرة طرق الكسب الحرام اختبار من الله

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كثرة طرق الكسب الحرام وسهولتها هي في الحقيقة اختبار من الله لعباده، والعاقبة لمن وقع فيها وخيمة، إذ لا ينفع المال الحرام في الدنيا ولا الآخرة، بل يجلب الضيق والهم وغياب البركة.

وتابع أمين الإفتاء أن من يأكل من حرام يعيش قلقًا وخوفًا دائمًا، بينما من يتحرى الحلال ينعم بالراحة النفسية والطمأنينة وينام وهو مرتاح الضمير، لافتًا إلى أن المال الحلال وإن كان قليلاً فهو مبارك، أما الحرام فمهلكة لصاحبه وأهله.

وأشار أمين الإفتاء إلى أن الهدف من السعي وراء الرزق هو العيش الكريم وتوريث الأبناء مالاً طيبًا يعينهم، متسائلاً: "من الذي ورث مالاً حرامًا واستمتع به؟ بل إن صاحبه يُسأل عنه يوم القيامة ويحاسب عليه".

وقال أمين الإفتاء "الإسلام أحل الطيبات وحرم الخبائث رحمة بالإنسان، فالمال الحلال سبب في البركة والطمأنينة، ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه".