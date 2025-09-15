قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه الشكر لفرنسا وبريطانيا وكندا لاعتزامها الإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
ديني

عاقبتها وخيمة.. أمين الإفتاء: من يأكل من حرام يعيش قلقًا وخوفًا دائمًا

أحمد سعيد

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن تحريم الإسلام للكسب الحرام ليس تعييرًا للإنسان أو تضييقًا عليه، بل حماية له ولأسرته ومجتمعه، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، وأن المال الحلال هو الذي ينبت منه الجسد وينعم به الإنسان براحة وسكينة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النبي ﷺ حذّر من أكل الحرام فقال: «كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به»، مستشهدًا بما كانت تقوله الزوجات قديمًا لأزواجهن عند خروجهم للعمل: «نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم»، وذلك حثًا لهم على تحري الحلال فيما يطعمون به أسرهم.

أمين الإفتاء: كثرة طرق الكسب الحرام اختبار من الله

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن كثرة طرق الكسب الحرام وسهولتها هي في الحقيقة اختبار من الله لعباده، والعاقبة لمن وقع فيها وخيمة، إذ لا ينفع المال الحرام في الدنيا ولا الآخرة، بل يجلب الضيق والهم وغياب البركة.

وتابع أمين الإفتاء أن من يأكل من حرام يعيش قلقًا وخوفًا دائمًا، بينما من يتحرى الحلال ينعم بالراحة النفسية والطمأنينة وينام وهو مرتاح الضمير، لافتًا إلى أن المال الحلال وإن كان قليلاً فهو مبارك، أما الحرام فمهلكة لصاحبه وأهله.

وأشار أمين الإفتاء إلى أن الهدف من السعي وراء الرزق هو العيش الكريم وتوريث الأبناء مالاً طيبًا يعينهم، متسائلاً: "من الذي ورث مالاً حرامًا واستمتع به؟ بل إن صاحبه يُسأل عنه يوم القيامة ويحاسب عليه".

وقال أمين الإفتاء "الإسلام أحل الطيبات وحرم الخبائث رحمة بالإنسان، فالمال الحلال سبب في البركة والطمأنينة، ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه ويغنينا بفضله عمن سواه".

الدكتور علي فخر أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الإسلام تحريم الإسلام للكسب الحرام الحرام طرق الكسب الحرام

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

النباتات

7 طرق صديقة للبيئة للتخلص من النباتات الغازية في حديقتك

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد احتفال تنصيب القس نادر شوقي راعيا لكنيسة المسيح بالتجمع

الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد

الأنبا باخوم يفتتح العام الدراسي الجديد بمدرسة سان جورج بمدينة نصر

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

