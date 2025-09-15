خبير في الشؤون الإسرائيلية: كلمة السيسي صدمت نتنياهو وأصبحت محور اهتمام الإعلام العبري

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة تحولت إلى محور اهتمام الإعلام الإسرائيلي منذ لحظة إلقائها.

وقال عبود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، إن القناة 12 الإسرائيلية بثت خطاب الرئيس السيسي الذي تزامن مع كلمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى أن الرسالة وصلت بوضوح إلى الداخل الإسرائيلي وشكلت صدمة لنتنياهو.

وأضاف أن الشارع الإسرائيلي تفاعل مع الخطاب على المستوى السياسي، حيث قرأ المعارضون رسالة السيسي بوضوح، ودعوا إلى إقصاء نتنياهو، بينما أبرزت القنوات والصحف العبرية الكبرى الكلمة كعنوان رئيسي وتناولت تأثيرها المباشر على مستقبل اتفاقية السلام مع مصر.

وأشار إلى أن بداية الحرب في غزة شهدت استغاثة الإسرائيليين بالرئيس السيسي أمام السفارة المصرية في تل أبيب، في وقت كانت حكومة نتنياهو تنسف جهود وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الرئيس المصري فضح سياسات الحكومة المتطرفة وأكد أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية.

وأوضح أن خطاب السيسي دفع نخباً إسرائيلية في تل أبيب للتحرك ضد نتنياهو الذي وعد الإسرائيليين بحرب طويلة الأمد، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي ضده. كما رأى اليمين الإسرائيلي المتطرف أن كلمة السيسي تحمل دلالات عن حرب محتملة، مشيراً إلى أن بعض الأصوات بدأت تتحدث عن قدرات الجيش المصري.

وأضاف عبود أن المؤتمر حمل بعداً عربياً وإسلامياً مهماً، وأن نتنياهو بات يدرك أن إسرائيل تتحول إلى “جزيرة معزولة” في الشرق الأوسط، بينما تواجه عزلة متزايدة من دول أوروبية بسبب جرائم الحرب. كما شدد على أن تحذير السيسي من تجاهل القوة العربية المشتركة، أو على الأقل إنشاء آلية عربية للتعاون الأمني والسياسي، أصاب إسرائيل بالقلق والرعب.