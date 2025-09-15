حمزة نمرة يكشف كواليس أغنية يا عزيز عيني

قال الفنان حمزة نمرة إن أغنية "يا عزيز عيني" كلمات خالد عصام والحاني وأندريه مينا، معلقا "هذه الأغنية معي منذ سنوات وكانت فكرة عند أندريا، وكنا في كوخ في كندا وأندريا قلت له إن اللحن دخوله حلو ولكن الكورس لازم يروح في حتة تانية."

وأكد حمزة نمرة، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أنه "اشتغلنا على اللحن والكلمات وكان وقتها عندي عتاب على شخص عزيز عليا ومن هنا جاءت الأغنية، انتظرنا فترة طويلة حتى جاء الشاعر خالد وكتب كلامها وسمعت الكلام مع اللحن الذي تم الاتفاق عليه وعجبني جدًا، وتلك الأغنية لها معزة خاصة على قلبي ولها ذكريات معي."

وتابع الفنان حمزة نمرة، أنه “أنا شخص عائلي مع أسرتي وأصدقائي لكن طبيعتي الانطوائية، ليعقب الإعلامي عمرو الليثي، أنت لست انطوائي ولكن حساس بزيادة ودمك خفيف.”