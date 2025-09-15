حمو بيكا يؤدي مناسك العمرة ويدعو للمسلمين .. شاهد

شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا له خلال أدائه مناسك العمرة.

وأرفق بيكا الصور بتعليق كتب فيه: "يارب اكتبها لكل إخواتي المسلمين"،

وجه الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة إلى مطرب المهرجانات حمو بيكا؛ بعد مطالبته بحذف جميع أغاني الفنان الراحل أحمد عامر من على قناته الخاصة.

وقال العالم الأزهري، إنه من باب أولى أن يتعظ حمو بيكا، وأن يحذف هو الأغاني الخاصة به، وأن يسأل علماء الأزهر عن الحلال، وأن يتجه للحلال، متسشهدا بقول الله - تعالى-: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

وأضاف العالم الأزهري، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يدعو الله أن يغفر للراحل أحمد عامر، لافتا إلى أن هناك صدقة وحسنة جارية، وأن هناك سيئة جارية.

وطالب الشيخ عبد العزيز النجار، من الجمهور، بعدم الشماتة في أحد بعد الوفاة، داعيا كل شخص أن يعمل لما هو بعد الموت.