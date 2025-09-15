البرغوثي: صمود الفلسطينيين سيفشل مشروع نتنياهو

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ هناك تحوّلاً ملحوظًا وغير مسبوق في المواقف الدولية تجاه ممارسات إسرائيل، لا سيما في الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا التحول ناجم عن ضغوط الشعوب على البرلمانات، التي بدورها تؤثر على قرارات الحكومات، مشيرًا إلى أن دولًا مثل إسبانيا وأيرلندا وكولومبيا بدأت بالفعل باتخاذ خطوات لفرض عقوبات على إسرائيل.

وتابع، أن هذا التغيير العالمي في المواقف يشبه إلى حد بعيد ما حدث خلال مقاومة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، معتبرًا أن الجمع بين صمود الشعب الفلسطيني على الأرض وحركة التضامن العالمية يمثل المفتاح لهزيمة مشروع نتنياهو.

وأوضح أن حكومة إسرائيل الفاشية تسعى لتصفية القضية الفلسطينية من خلال استخدام التطبيع كوسيلة لشرعنة العدوان، مشددًا، على أن الوقت قد حان لإلغاء كل اتفاقيات التطبيع التي استغلتها إسرائيل لتبرير سياساتها القمعية والإجرامية بحق الفلسطينيين.