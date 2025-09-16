تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين في احتفال 18 سبتمبر

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد الجارحي، وكيل النقابة، عن أسماء 337 متفوقًا من أبناء الصحفيين في الشهادات الدراسية المختلفة، الذين سيتم تكريمهم في الاحتفال السنوي المقرر إقامته يوم الخميس 18 سبتمبر 2025، على مسرح النقابة.

ويأتي هذا الحفل في إطار تقليد راسخ للنقابة في دعم وتشجيع أبنائها المتفوقين، وإبراز جهودهم في المراحل التعليمية المختلفة حتى الدراسات العليا.

وبلغ عدد المكرمين في الصف السادس الابتدائي (عام وأزهري) 137 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية (عام وأزهري) 101 طالبًا، في حين يتم تكريم 48 من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية و 45 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا و6 من حملة الماجستير والدكتوراه.

وحرصت اللجنة على تنظيم الاحتفال في ثلاث فقرات متتالية وفق الجدول الزمني التالي:

▪️ من 4 إلى 6 مساء: تكريم طلاب الصف السادس الابتدائي (عام وأزهر).

▪️ من 6 إلى 8 مساءً: تكريم طلاب الصف الثالث الإعدادي (عام وأزهر).

▪️ من 8 إلى 10 مساءً: تكريم طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وحملة الماجستير والدكتوراه.

وأكد محمد الجارحي، وكيل النقابة، على أهمية التزام الطلاب المكرمين بالحضور قبل بدء كل فقرة بوقت كافٍ، وذلك لاستلام الوشاح والروب والكاب، والجلوس في الأماكن المخصصة لهم، بما يضمن خروج الاحتفال بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة الأسرة الصحفية.

كما شدد على أن الالتزام بالمواعيد المعلنة ضروري للحفاظ على سير اليوم بشكل منظم، وعدم تعطيل الفقرات المقررة، داعيًا الأسر الصحفية إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا اليوم المميز.