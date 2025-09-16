قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء
ضياء رشوان: الرئيس السيسي استخدم كلمة عدو ضد إسرائيل في خطابه لأول مرة منذ زيارة السادات للقدس
ترامب يحذر حماس من استخدام الرهائن دروعا بشرية أثناء الهجوم الإسرائيلي
بعد اتهام أشقائه.. أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط المتهمين بالتعدي على أسرة الشروق
بعد لقاء الإمام الأكبر.. عرض المصحف المرتل لطلاب الأزهر على قناة مصر قرآن كريم
أحمد موسى: نتنياهو يعيش في أوهام إسرائيل الكبرى
استشهاد 62 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي منذ الفجر على قطاع غزة
ترامب يعلن تنفيذ هجوم أمريكي جديد في فنزويلا
أحمد موسى: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم ونتنياهو يعيش في الأوهام ويقود المنطقة لحرب شاملة
فنزويلا تتحدى ترامب: أمريكا دولة عدوانية يقودها سيد الموت
إخماد حريق اندلع في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. صور
بعد توقف 4 أشهر.. انطلاق موسم الصيد بخليج السويس لحرفتي الجر والسنار| صور
رياضة

مدرب بيراميدز: ماييلي مستمر معنا ولا نلتفت لشائعات مفاوضات الأهلي معه

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

أكد المعتصم سالم المدرب العام لفريق بيراميدز، أن فيستون ماييلي واحد من العناصر الأساسية والمهمة في صفوف الفريق
وقال سالم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فيستون ماييلي لاعب مهم بالنسبة لنا وهو المهاجم الأساسي في تشكيل الفريق في جميع المباريات التي خوضناها 
وأضاف: لا أعلم متى سينتهي عقد فيستون مايلي مع بيراميدز، ومتمسكين به واحد العناصر الأساسية في الفريق 
وتابع: كل لاعب له مطلق الحرية في التفكير في مستقبله ولكن نعمل في صمت من غير اي شوشرة إعلامية فيما يخص مسالة تجديد تعاقد اللاعبين وتردد اقاويل كثيرة عن مفاوضات مع الاهلي مع ماييلي ولكن لا نهتم بذلك فنحن نعمل في صمت 
واختتم سالم تصريحاته قائلا: بيراميدز به نظام ونفس الأقاويل ترددت عن الشيبي وفي النهاية اللاعب جدد تعاقده معنا، لدينا منظومة تعمل في صمت وتحافظ على عناصرها المهمة

بيراميدز الاهلي دورى نايل اخبار الاهلي اخبار الرياضة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

نجوم تفاعلوا مع التريند
كسور العظام
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
اللقيمات السعودية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

