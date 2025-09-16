بفستان أحمر أنيق.. أحدث ظهور لـ أسما إبراهيم

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر.

انتعلت أسما إبراهيم حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.