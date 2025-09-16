قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل في الدنيا أشياء أجمل مما في الجنة؟.. 5 حقائق عن ملذاتها
أسامة حسني يوجه رسالة قوية للنحاس ووليد صلاح: “اللاعب الجعان هو اللي هيلعب"
صالح: زيزو لم يقدم مستواه المعهود مع الأهلي..وتريزيجيه يتعرض لضغوطات
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
ليلة قاسية في غزة.. 12 شهيدا و40 مصابا في غارات عنيفة لجيش الاحتلال
هل من صلى على النبي 1000 مرة لا يموت حتى يبشر بالجنة ؟
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025
ربنا عوضني الخير.. فتاة الغربية تعود إلى منزل والدها برعاية الداخلية| صور وفيديو
أفضل أنواع الصدقة.. 7 أعمال اغتنم ثوابها في حياتك
ضوابط ومعايير جديدة لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى
بعد تحذير الجهاز.. سبب الرائحة الكريهة للغاز الطبيعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفستان أحمر أنيق.. أحدث ظهور لـ أسما إبراهيم

اسما إبراهيم
اسما إبراهيم
يارا أمين

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم 

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر.

انتعلت أسما إبراهيم حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أسما إبراهيم الأنستجرام فستان الأحمر الأسود الإكسسوارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

قمة الدوحة

البيان الختامي لقمة الدوحة | تحذيرات نارية وعقوبات تلوّح في الأفق ضد إسرائيل

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة 15%

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

لوقف الإبادة في غزة.. عشرات الأطباء ينظمون وقفة تضامنية وسط بيروت

أرشيفية

الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 31 مسلحا في عمليتين أمنيتين

خديجة بن قنة

خطاب يدرس.. خديجة بن قنة تعلق على كلمة الرئيس السوري بالقمة العربية

بالصور

مجسم وجرئ.. جنات بفستان يثير للجدل علي السوشيال ميديا

جنات
جنات
جنات

طعم ورائحة وشكل.. طريقة عمل حلى السميد بالبرتقال

حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال
حلى السميد بالبرتقال

نجوم تفاعلوا مع تريند صور بالذكاء الاصطناعي.. هنيدي وريهام عبد الغفور وآيتن عامر الأبرز

نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند
نجوم تفاعلوا مع التريند

بيصلح العضم في دقائق.. اختراع غراء يعالج الكسور في غمضة عين | بيدوب في الجسم

كسور العظام
كسور العظام
كسور العظام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد