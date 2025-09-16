قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
وزارة الشباب تطلق النسخة الثانية من "Be Influencer" لإعداد جيل رقمي واعٍ وقادر على التأثير

عبدالله هشام

افتتحت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من برنامج "Be Influencer"، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني (الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، بهدف إعداد جيل من القيادات الوطنية الواعية والمؤثرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك في البرنامج ٨٠ شابًا وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية من أصحاب المحتوى الهادف على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية بالوزارة، والإعلامي رامي سعد، والمخرج محمد حافظ مدرب صناعة المحتوى والأفلام القصيرة، إلى جانب مشاركة أعضاء نادي القيادات الشبابية بمحافظة جنوب سيناء في التنظيم.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب في المجال الرقمي ودعم صناع المحتوى الهادف، في إطار توجه الدولة لبناء وعي وطني مستنير، مشيرًا إلى أن برنامج "Be Influencer" يعكس حرص الوزارة على إعداد قيادات شبابية قادرة على استخدام أدوات الإعلام الجديد في نشر الرسائل الإيجابية والتصدي للشائعات والمحتوى المضلل، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي واعٍ ومتماسك.

وتضمن الافتتاح السلام الجمهوري، وعرض فيديوهات تعريفية بالبرنامج، وكلمات ترحيبية بالمشاركين حول أهمية الدور الذي يقوم به المؤثرون في خدمة المجتمع، إضافة إلى جلسة تعارف بين الشباب وتبادل الخبرات.

وتستمر الفعاليات على مدار أربعة أيام خلال الفترة من ١٤ إلى ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥، حيث يركز البرنامج على تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى الهادف والمؤثر، وتعزيز وعيهم بالقضايا الوطنية والمجتمعية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لدخول سوق العمل الرقمي والعمل الحر عبر الإنترنت.

