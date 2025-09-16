سعر الجنيه الإسترليني يرتفع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 ، ليسجل فى البنك المركزي 65.45 جنيه للشراء ،و 65.56 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 65.43 للشراء، و 65.69 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.43 جنيه للشراء

65.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.43 جنيه للشراء.

65.69 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.43 جنيه للشراء.

65.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.43 جنيه للشراء

65.69 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

64.12 جنيه للشراء

65.52 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.46 جنيه للشراء

65.72 جنيه للبيع