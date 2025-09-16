نائب وزير الإسكان: نعمل على إصدار منصة إلكترونية لتصدير العقار

قال عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن وزارة الإسكان مع الوزارات الأخرى تعمل على إصدار منصة إلكترونية لتصدير العقار ، وكذلك منصة أخرى لضبط السوق وتيسير إجراءات نقل الملكية والتسجيل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها إبراهيم نيابة عن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

وأضاف إبراهيم، أن التحديات مستمرة خاصة الإقليمية والدولية، وبالتالي لابد من حلول سريعة وخارج الصندوق ومواجهتها.

وأشار إلى أن الحكومة تستخدم حزم الحوافز لمواجهة هذه التحديات، وتخفيف الأعباء على المطورين لكن لابد من أدوات أخرى مثل الصناديق العقارية وصناديق الكربون والبيع بالتجزئة، بجانب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن عدد كبير من المطورين يعمل بالأسواق الإقليمية ما يدل على أن السوق العقارية المصرية سوق ناجح، وأصبح تصدير التجربة المصرية بأبعادها المختلفة مهم، وليس العقار فقط لتشمل المطورين والشركات والخبرات.

أضاف أن السوق العقارية في مصر هو مخزون القيمة للأفراد والمؤسسات.



