أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

نائب وزير الإسكان: نعمل على إصدار منصة إلكترونية لتصدير العقار

عبد الخالق إبراهيم
عبد الخالق إبراهيم
ولاء عبد الكريم

قال عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن وزارة الإسكان مع الوزارات الأخرى تعمل على إصدار منصة إلكترونية لتصدير العقار ، وكذلك منصة أخرى لضبط السوق وتيسير إجراءات نقل الملكية والتسجيل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها إبراهيم نيابة عن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل".

وأضاف إبراهيم، أن التحديات مستمرة خاصة الإقليمية والدولية، وبالتالي لابد من حلول سريعة وخارج الصندوق ومواجهتها.

وأشار إلى أن الحكومة تستخدم حزم الحوافز لمواجهة هذه التحديات، وتخفيف الأعباء على المطورين لكن لابد من أدوات أخرى مثل الصناديق العقارية وصناديق الكربون والبيع بالتجزئة، بجانب المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص.

 ولفت إلى أن عدد كبير من المطورين يعمل بالأسواق الإقليمية ما يدل على أن السوق العقارية المصرية سوق ناجح، وأصبح تصدير التجربة المصرية بأبعادها المختلفة مهم، وليس العقار فقط لتشمل المطورين والشركات والخبرات.

أضاف أن السوق العقارية في مصر هو مخزون القيمة للأفراد والمؤسسات.


 

