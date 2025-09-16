قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
محافظات

قافلة طبية في رأس غارب لتقديم خدمات مجانية للمواطنين على مدار يومين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أطلقت محافظة البحر الأحمر صباح اليوم قافلة طبية موسعة بمدينة رأس غارب، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية المجانية للمواطنين. 

المبادرة تُنظم تحت إشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون بين الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب ومديرية الشئون الصحية، ومن المقرر أن تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 سبتمبر 2025 داخل وحدة "الميناء الصحية".

القافلة تضم مجموعة متميزة من الأطباء في مختلف التخصصات، مدعومين بفريق تمريض وفنيين مدرَّبين، لتقديم الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين المستفيدين. كما أنها تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أهالي رأس غارب، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المرضى والأسر البسيطة، ويوفر بدائل علاجية متاحة وسريعة بعيدًا عن عناء الانتقال إلى المستشفيات المركزية.

وأكد القائمون على المبادرة أن القافلة لا تقتصر على التشخيص وصرف العلاج فحسب، بل تمهد أيضًا لنشر ثقافة الوعي الصحي بين المواطنين من خلال تقديم إرشادات حول الوقاية من الأمراض المزمنة وأهمية الفحوصات الدورية. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمساعي الدولة في تدعيم البنية الصحية بالمحافظة وربط الخدمات الطبية المتقدمة بالمناطق النائية والبعيدة.

وتواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ أحد أهم محاور استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الرعاية الأولية وتخفيف الضغط على المستشفيات، مع تقديم خدمات صحية مجانية تحفظ كرامة المواطن وتضمن وصول العلاج إلى مستحقيه.

محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة رأس غارب رأس غارب اخبار البحر الاحمر

