قافلة طبية في رأس غارب لتقديم خدمات مجانية للمواطنين على مدار يومين

أطلقت محافظة البحر الأحمر صباح اليوم قافلة طبية موسعة بمدينة رأس غارب، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الرعاية المجانية للمواطنين.

المبادرة تُنظم تحت إشراف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون بين الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب ومديرية الشئون الصحية، ومن المقرر أن تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 سبتمبر 2025 داخل وحدة "الميناء الصحية".

القافلة تضم مجموعة متميزة من الأطباء في مختلف التخصصات، مدعومين بفريق تمريض وفنيين مدرَّبين، لتقديم الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين المستفيدين. كما أنها تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أهالي رأس غارب، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المرضى والأسر البسيطة، ويوفر بدائل علاجية متاحة وسريعة بعيدًا عن عناء الانتقال إلى المستشفيات المركزية.

وأكد القائمون على المبادرة أن القافلة لا تقتصر على التشخيص وصرف العلاج فحسب، بل تمهد أيضًا لنشر ثقافة الوعي الصحي بين المواطنين من خلال تقديم إرشادات حول الوقاية من الأمراض المزمنة وأهمية الفحوصات الدورية. وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمساعي الدولة في تدعيم البنية الصحية بالمحافظة وربط الخدمات الطبية المتقدمة بالمناطق النائية والبعيدة.

وتواصل محافظة البحر الأحمر تنفيذ أحد أهم محاور استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الرعاية الأولية وتخفيف الضغط على المستشفيات، مع تقديم خدمات صحية مجانية تحفظ كرامة المواطن وتضمن وصول العلاج إلى مستحقيه.