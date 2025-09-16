استخراج رخصة موتوسيكل 2025.. الرسوم والمستندات المطلوبة

يبحث الشباب عن طريقة استخراج رخصة دراجة نارية، سواء للاستخدام الشخصي او استخدمها في عرض العمل، باعتبارها وسيلة تنقل سهلة وسريعة، لكن اشترطت وزارة الداخلية بعض الشروط التي يجب توافرها عند استخراج رخصة موتوسيكل مع توافر الأوراق المطلوبة .

طريقة استخراج رخصة دراجة نارية

1. التوجه إلى إدارة المرور المختصة وفقا لمحل إقامة المواطن المدون في بطاقة الرقم القومي.

2. سداد الرسوم المقررة لاستخراج الرخصة.

3. ملء البيانات المطلوبة.

4. التوجه إلى مكان التصوير لتسجيل البيانات.

5. تسليم حافظة البيانات إلى الموظف المختص لاستكمال الإجراءات.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة دراجة نارية

- بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- شراء نموذج 265 من المرور التابع له.

- الحصول على شهادة طبية للنظر وفصيلة الدم.

- دفع رسم الاختبار.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء.

رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

أوضحت وزارة الداخلية رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وهي دفع مبلغ 35 جنيها ثمن حافظة استخراج رخصة القيادة، و150 جنيها رسوم كشف طبي وشهادات طبية، و50 جنيها رسوم اختبار إشارات داخل وحدة المرور، و30 جنيها رسوم نموذج 256 مرور، و20 جنيها شهادة براءة ذمة وضريبة بـ 250 جنيها، ثم استلام الرخصة في النهاية.

شروط استخراج رخصة موتوسيكل

-لا يقل عمر طالب استخراج الرخصة عن 18 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.

- يجب اجتياز الاختبار الفني للقيادة وفي قواعد المرور وآدابه.

- يجب ألا يكون طالب استخراج الرخصة عليه أية أحكام جنائية أو سبق اتهامه فى قضايا.

- اجتياز اختبار الإشارات، وكذلك الاختبار العملي في المرور.

مدة استخراج رخصة دراجة نارية

لا تستغرق إجراءات استخراج رخصة الدراجة النارية أكثر من 3 ساعات داخل إدارة المرور، بدءا من اجتياز الاختبارات ودفع الرسوم، وصولا إلى استلام الرخصة.