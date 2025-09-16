بشير جبر: الاحتلال يدفع سكان غزة نحو النزوح الجماعي وسط تصعيد عسكري عنيف

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من النصيرات، إن الاحتلال الإسرائيلي كثّف عملياته العسكرية على مدينة غزة منذ فجر اليوم، ما أسفر عن سقوط أكثر من 53 شهيدًا حتى اللحظة، في ظل استخدام مفرط للقوة من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي المتواصل، مشيرا إلى أن الآليات المتفجرة والروبوتات المفخخة التي دفعت بها القوات الإسرائيلية إلى قلب المدينة تسببت في دمار واسع للأحياء السكنية، وأجبرت الآلاف من السكان على النزوح قسرًا نحو مناطق الوسط والجنوب، في مشهد يعيد إلى الأذهان الأيام الأولى من العدوان على القطاع.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن عمليات النزوح الجارية تتسم بالفوضى وانعدام الأمان، مع غياب كامل لأي ضمانات إنسانية أو ممرات آمنة، وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية، موضحا أن الاحتلال يسيطر على نحو 84% من مساحة قطاع غزة، وهو ما يعني أن المناطق المتبقية – وخاصة في الجنوب – لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين، مشيرا إلى أن العديد من الأسر الفارة عبّرت عن يأسها وعدم معرفتها بمصيرها، قائلة إنها "تهرب من نيران الاحتلال إلى المجهول"، في ظل انعدام الملاجئ أو الخيام، وارتفاع أسعار وسائل النقل، وغياب أي بنية تحتية قادرة على التعامل مع هذه الكارثة الإنسانية.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، أفاد جبر بأن الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة غزة بمناطق الوسط والجنوب – والذي لا يتجاوز طوله 20 كيلومترًا – يشهد ازدحامًا هائلًا بفعل موجات النزوح، حيث تستغرق الرحلة التي تستغرق عادة أقل من عشر دقائق وقتًا أطول بكثير بسبب الأعداد الكبيرة من النازحين والقيود الأمنية المفروضة، وختم بشير جبر تصريحه بالتأكيد على دعوات السكان لوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والغذائية التي باتت ضرورية لبقاء آلاف الأسر التي تواجه كارثة إنسانية متفاقمة.