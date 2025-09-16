الصور الأولى لحريق هائل بمجمع صناعي للغزل والنسيج بقرية الراهبين بسمنود

تواصل قوات الحماية المدنية بالغربية بالدفع بأكثر من 8 سيارات مطافئ سعيا في إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمجمع صناعي للصناعة السجاد والفوط والبطاطين إثر زيادة في أحمال الكهرباء مما تسبب تصاعد الأدخنة إلي السماء كما فرض كردون أمني سعيا في استخدام المواد الرغوية وإنقاذ حياة العاملين داخل مصنعي الفوط والسجاد والفايبر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

حريق هائل بمصنع بسمنود

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل بمجمع صناعي مجاور للفيلا بنطاق قرية الراهبين بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بــ8 سيارات مطافىء لإخماد النيران قبل التهامها محتويات المجمع الصناعي .

وأفاد شهود عيان بمحيط موقع الحادث أن اندلاع الحريق جاء نتيجة أحمال الكهرباء مما تسبب في اشتعال مخازن تابعه للمجمع الصناعي .

إخماد نيران الحريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

