وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا تعميق العملية العسكرية نحو قلب مدينة غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الشباب والرياضة تتابع تطبيق عوامل السلامة بحمامات السباحة بكفر الشيخ| صور

اللجنة
اللجنة
محمود زيدان

كلف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللجنة الدائمة المشكلة من قبل المديرية، لمراقبة ومتابعة تطبيق الهيئات لعوامل الأمن والسلامة طبقا للكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.

وطالب بمتابعة تلافى الملاحظات وأعمال الصيانة الجارية ببعض الهيئات الرياضية التابعة بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ. 

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللجنة تابعت اليوم، أعمال الصيانة بحمام السباحة فى نادى سخا واستمرار غلقه لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة وتلافى كافة ملاحظات اللجنة.

وتوجهت اللجنة لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمام السباحة بنادى كفر الشيخ الرياضى ومتابعة كفاءة عمل كاميرات المراقبة ووضعها فى أماكن تستطيع تصوير الحمام من كافة جوانبه وتواجد غرفة متابعة لها، توافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية بالحمام، وتطبيق إجراءات وبنود الكود المصري لتأمين المسطحات المائية من وزارة الشباب والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ .

ويستمر عمل اللجنة الدائمة المشكلة من قبل المديرية بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، لمراقبة ومتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة على مدار العام إلى جانب تكثيف المتابعة على مدار شهور الصيف لحماية المترددين عليها.

 وتضم اللجنة المشكلة : الدكتور حسام أبو سالم رئيساً للجنة والدكتور محمد محروس العضو الفنى للجنة وعادل خليف عضو فنى إنشاءات، أسامة الطواب عضو قانونى.

وتتابع اللجنة بشكل دورى اتخاذ الهيئات الشبابية والرياضية تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة، كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية وكفاءة الأجهزة والمعدات اللازمة.

كفر الشيخ حمامات السباحة الشباب والرياضة محافظ كفر الشيخ وزير الشباب والرياضة

