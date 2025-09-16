السكك الحديدية توقف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس، مع انتهاء موسم الصيف، وفقًا للخطة التشغيلية الموسمية.

وأوضحت الهيئة أن قطار النوم (772/773) من القاهرة إلى مرسى مطروح سيُوقف تشغيله اعتبارًا من 17 / 9 / 2025، مع آخر تشغيل من القاهرة يوم 15 / 9 / 2025، بينما قطار النوم (774/775) من مرسى مطروح إلى القاهرة سيتوقف اعتبارًا من 18 / 9 / 2025، مع آخر تشغيل يوم 16 / 9 / 2025.

كما سيتم إيقاف تشغيل قطار المكيف (772/773) من القاهرة يوم 21 / 9 / 2025، وآخر تشغيل له من القاهرة يوم 18 / 9 / 2025، فيما سيُوقف قطار المكيف (774/775) من مرسى مطروح – القاهرة يوم 19 / 9 / 2025.

وباعتبار 28 / 9 / 2025، ستتوقف القطارات (1933/1934 – 939/940) درجة ثالثة مكيفة من القاهرة إلى مرسى مطروح، وقطار (942/943) درجة ثالثة مكيفة من مرسى مطروح إلى القاهرة، مع استمرار تشغيل قطار (1935/1936) درجة ثالثة مكيفة من مرسى مطروح إلى القاهرة حتى 28 / 9 / 2025.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم أفضل خدمة للركاب، مع الالتزام بتشغيل القطارات حسب حجم الطلب الموسمي، في إطار جهود وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية.