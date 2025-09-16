وزارة الصحة بغزة: 112 مصابًا جراء قصف مراكز المساعدات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، عن إصابة 112 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمراكز توزيع المساعدات الإنسانية، في مناطق متفرقة من القطاع.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأكدت الوزارة، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن استهداف مواقع الإغاثة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويضاعف من معاناة المدنيين الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الغذائية والطبية في ظل الحصار والعدوان المستمر.

نداء استغاثة للمجتمع الدولي

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على المرافق الإغاثية، وتوفير الحماية اللازمة للطواقم العاملة في المجال الإنساني، محذّرة من انهيار تام في القطاع الصحي إذا استمر هذا التصعيد.