فولكس فاجن باسات سيدان بـ 650 ألف جنيه| صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فولكس فاجن باسات موديل 2011

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن السيارات، فولكس فاجن باسات موديل 2011 ، وتنتمي فاجن باسات لفئة السيارات السيدان .

مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2011 الخارجية

فولكس فاجن باسات موديل 2011

تمتلك سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2011 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن، وتم تثبيت شعار شركة فولكس فاجن علي حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك فولكس فاجن باسات موديل 2011

فولكس فاجن باسات موديل 2011

تحصل سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2011 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 268 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولكس فاجن باسات موديل 2011 الداخلية

فولكس فاجن باسات موديل 2011

زودت مقصورة سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2011 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر فولكس فاجن باسات موديل 2011

فولكس فاجن باسات موديل 2011

تباع سيارة فولكس فاجن باسات موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .