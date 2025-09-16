أسطورة ليفربول يرشح برشلونة للفوز بدوري أبطال أوروبا

رشح جيمي كارجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، فريق برشلونة لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال كاراجر في تصريح أبرزه فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عبر حسابه على منصة “إكس”: “فريقي المفضل للفوز بدوري أبطال أوروبا هو برشلونة، لقد أُعجبت كثيرًا بأدائهم في الموسم الماضي”.

ويستهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة نيوكاسل الإنجليزي، الخميس المقبل.

مواجهات برشلونة



أسفرت قرعة مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا عن مواجهة برشلونة لكل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وأوليمبياكوس اليوناني، وسلافيا براج التشيكي، وكوبنهاجن الدنماركي، ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ما يضع الفريق الكتالوني في صدامات مباشرة مع قوى كبرى داخل القارة.