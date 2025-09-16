قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناتجاس: لا تقلقوا من رائحة الغاز المنبعثة بالعجمي غربي الإسكندرية
جيش الاحتلال: نهاجم البنية التحتية العسكرية للحوثيين في اليمن
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حالا استخدام الأسرى دروعًا بشرية
هجوم جوي إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة في اليمن
نجاح جراحة عاجلة لاستئصال جزء من المعدة والطحال في مستشفي هليوبوليس
والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها
النار ولعت في المطبخ.. سيدة تفارق الحياة حرقا أثناء إعدادها الطعام ببولاق الدكرور
المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأدلة تتزايد على الإبادة الجماعية بغزة
غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع
خسائر بـ80 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لحريق مجمع صناعي بالغربية
الفرصة الأخيرة.. هل يقترب محمود بنتايج من عملاق فرنسا؟
رئيس الوزراء: مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قارياً وعربياً وعالمياً.. كيف حافظ أبو ريدة على ثقة الجميع لأكثر من 21 عاماً؟

أبو ريدة
أبو ريدة
إسلام مقلد

جاءت إعادة انتخاب المهندس هاني أبو ريدة في منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في الانتخابات التي جرت أمس (الإثنين) بالعاصمة السعودية الرياض، جاءت كحلقة جديدة في مسلسل النجاحات التي حققها الرجل وتأكيداً للثقة التي نالها منذ طهوره كواجهة إدارية للكرة المصرية قبل 21 عاماً.

أبو ريدة حافظ على منصبه العربي بالتزكية ’ بعد 6 شهور تقريباً على استحواذه على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي التي أعادت انتخابه في الثالث عشر من مارس الماضي عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (مجلس فيفا) للدورة الخامسة على التوالي بعد أن حسم أحد المقاعد الستة لقارة أفريقيا في الانتخابات التي أجريت بأحد فنادق محافظة الجيزة على هامش الجمعية العمومية غير العادية بمشاركة 54 دولة.

مشوار ابن مدينة بور سعيد الباسلة مع المناصب الدولية بدأ عام 2004 عندما أعاد مصر لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الانتخابات التي شهدتها العاصمة التونسية تونس على هامش النسخة الرابعة والعشرين لكأس الأمم الإفريقية.

في 2009 تخطت نجاحاته المحلية والقارية ووصلت للعالمية بانتخابه كعضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم كممثل عن شمال إفريقيا خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في مدينة لاجوس النيجيرية بعد أن حصد ثلاثة وأربعون صوتاً مقابل 9 فقط لمنافسه التونسي سليم شيبوب وأعاد لمصر مقعدها الغائب بعد أكثر من 50 عاماً.

حافظ أبو ريدة على مقعده في الاتحاد الدولي لأربع دورات متتالية رغم موجة التغييرات التي طالت معظم المقاعد بما فيها السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد والفرنسي ميشيل بلاتيني ’ واكتسح المقعد الحر للقارة الأفريقية في الانتخابات التي شهدتها العاصمة البحرينية المنامة عام 2017 على هامش اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي رقم 67 بحصوله على 50 صوتاً مقابل 4 أصوات فقط للكاميروني نجوفونجا مدير إدارة التطوير في الاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا ’ بعدها حسم أحد مقعدين للدول الناطقة بالعربية والإسبانية والبرتغالية بالتزكية في الانتخابات التي جرت بالعاصمة المغربية الرباط في مارس 2021.

قرابة أربعة عقود قضاها هاني أبو ريدة في مجال الإدارة الرياضية منذ رئاسته لمنطقة بورسعيد لكرة القدم في ثمانينيات القرن الماضي حتى أصبح ضمن كوادر معدودة تُدير (إمبراطورية) كرة القدم في العالم ’ وكان خلال هذه المسيرة الطويلة والمتميزة مثل يُحتذى به آ بفضل شخصيته الواعية المثقفة وقدراته الإدارية الكبيرة وعلاقة الحب والاحترام التي تربطه بالجميع وهي مقومات كانت وراء رحلة الصعود الهادئة والواثقة لواجهة الإدارة الرياضية في مصر والوطن العربي وإفريقيا والعالم أجمع.

المهندس هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة الاتحاد العربي لكرة القدم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

بمشاركة مجتمعية.. محافظ أسوان: إعادةإحياء مشروع الصرف الصحي بمنطقة المسيتود

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

محافظ المنيا يعقد لقاء ا جماهيريا بمطاي

المنيا.. المحافظ يوجه بحصر الطرق المتهالكة لرفع كفاءتها

بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد
صيد
صيد

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة.. إشارة خفية ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أخبار السيارات| عودة هوندا بريلود للحياة.. و3 شركات توقف طرح سياراتها الكهربائية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة الحواوشي الإسكندراني الأصلي في البيت

طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت
طريقة الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد