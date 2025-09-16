إحصائية كارثية تكشف فشل أموريم مع مانشستر يونايتد

كشفت شبكة “سكواكا”، عن إحصائية كارثية للمدير الفني البرتغالي روبن أموريم مع نادي مانشستر يونايتد.

وواصل أموريم نتائجه الكارثية مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بالخسارة أمام مانشستر سيتي 3-0، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي

ويملك أموريم أسوأ نسبة فوز بين مدربي مانشستر يونايتد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث فاز فقط بـ 36.2% من المباريات في جميع المسابقات، و25.8% فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف ديربي مانشستر



جاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين وإيرلينج هالاند (هدفين) في الدقائق 18، 53، 68.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثامن برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز 14 برصيد 4 نقاط.