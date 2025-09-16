الأهلي يرسم المستقبل.. والعمومية الخاصة تعكس وحدة الصف

أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد الجمعية العمومية الخاصة للنادي الأهلي يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر، والتي تأتي في ظرف استثنائي بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

أعضاء الجمعية بدأوا بالفعل في الالتفاف حول موقف موحد لحضور الاجتماع، باعتباره دفاعًا عن استقلالية الأهلي وشخصيته، والتأكيد أن النادي يدار بإرادة جمعيته العمومية فقط.

مجلس الإدارة من جانبه لم يترك شيئًا للصدفة، حيث وفر أتوبيسات مجانية من الفروع المختلفة، ونظامًا إلكترونيًّا متطورًا للتسجيل، وخدمات عديدة داخل المقر أبرزها نقاط استعلام وسيارات جولف وجراجات مجانية للأعضاء، بما يعكس اهتمامًا بالغًا بإنجاح اليوم.

ويؤكد المراقبون أن هذه العمومية ستكون علامة فارقة في تاريخ الأهلي، إذ تجدد الثقة في أن النادي يملك قراره بعيدًا عن أي تدخلات، وأن لائحته تُصاغ بأيدي أبنائه، بما يضمن استقرارًا مؤسسيًا يليق بكيان بحجم القلعة الحمراء.