الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل لمنح درجة الماجستير فى تطبيقات الذكاء الإصطناعي والهندسة الحيوية

أعلنت الكلية الفنية العسكرية بالشراكة مع كلية الطب بالقوات المسلحة عن فتح باب التسجيل للعام الدراسى 2025/2026 بالبرنامج المشترك لمنح درجة الماجستير المهنى البينى فى "تطبيقات الذكاء الإصطناعى والهندسة الحيوية فى الرعاية الصحية".

علماً بأن التسجيل متاح للحاصلين على بكالوريوس (الهندسة - الطب والجراحة - الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعى - علوم الحاسب) من الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات وستكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة ومن خلال نظام تعليم هجين مرن مصمم خصيصاً للدارسين.

تكون مدة الدراسة بالبرنامج عامان دراسيان لمنح الدارسين فرصة فريدة لقيادة التحول الرقمى فى الرعاية الصحية والتعليم الصحى محلياً وإقليمياً من خلال إكتساب المهارات المتقدمة فى تطبيقات الذكاء الإصطناعى والتى من أهمها (توظيف الذكاء الإصطناعى فى التشخيص المبكر ومساعدة الأطباء – تحليل البيانات الطبية الضخمة لإستخراج أنماط غير مرئية بالطرق التقليدية – بناء نماذج ذكية للتنبؤ بالعلاجات والإستجابات الدوائية – دمج تقنيات التعلم العميق ورؤية الحاسوب فى التطبيقات الطبية) ويمهد هذا البرنامج الطريق نحو وظائف المستقبل مثل (طبيب مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – صيدلى مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – أخصائى علاج طبيعى مؤهل فى الذكاء الإصطناعى – أخصائى معلوماتية صحية – خبير ذكاء إصطناعى للرعاية الصحية والتعليم الصحى – محلل بيانات سريرية) .

الأوراق المطلوبة للتسجيل :

شهادة الميلاد

صورة من بطاقة الرقم القومى

صورة من شهادة البكالوريوس

٦ صورة شخصية

وعلى الراغبين فى التسجيل ببرامج الدراسات العليا بالكلية الفنية العسكرية التوجه إلى مقر الكلية لتقديم الأوراق المطلوبة وسحب إستمارة التسجيل قبل يوم الخميس الموافق 09/10/2025 كما يمكن الإطلاع على شروط القبول وبرامج الدراسات العليا على الموقع الإلكترونى بشبكة المعلومات الدولية بالرابط الآتى

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمي والبحثى ومواكبة تطورات التكنولوجية المتلاحقة لتعظيم الإستفادة من ثورة الذكاء الإصطناعى فى الإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية.