مسألة وجودية.. رئيس الوزراء: مصر لن تتواني عن حماية حقوقها المائية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية عملت على محاولة الوصول إلى إتفاق مع أثيوبيا فيما يخص مياه نهر النيل، ولم ننجح حتي هذه اللحظة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء: “مصر لن تتواني عن حماية حقوقها المائية، لأن نهر النيل هو مسألة وجودية بالنسبة لنا، وفيما يخص حقل ظهر تراجعت أعمال رفع الكفاءة وزيادة الطاقة لهذا الحقل، وبدأ مرة أخري فى عودة الإنتاج، وهذه الحقول ليست مستدامة وكل حقل منهم له عمر”.

وتابع: “منطقة وسط البلد مسجلة ولا يستطيع أحد تغييرها، وهي كانت قلب القاهرة النابض".