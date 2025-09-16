قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
محافظات

رئيس جامعة مدينة السادات تستقبل لجنة القطاع الهندسي وتعلن افتتاح كلية الهندسة وبدء الدراسة العام الجامعي الجاري

مروة فاضل

استقبلت الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وفد لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في زيارة ميدانية لتفقد كلية الهندسة بالجامعة، تمهيدًا للحصول على الموافقة النهائية لافتتاح الكلية وبدء الدراسة بها خلال العام الجامعي الحالي.

وأوضحت الدكتورة شادن معاويه، أن الزيارة تأتي في إطار الإجراءات الرسمية للاعتماد الأكاديمي، حيث قامت اللجنة – التي تضم نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين من كليات الهندسة بالجامعات المصرية – بتقييم شامل للبنية التحتية، والإمكانات البشرية، والمنظومة الإدارية والفنية، إلى جانب تفقد المعامل، والقاعات الدراسية، وقاعات الرسم الهندسي، والاطلاع على الخطط الدراسية والتجهيزات الأكاديمية والفنية اللازمة.

وأكدت رئيس الجامعة، على أن الجامعة سخّرت كافة إمكانياتها لتجهيز الكلية وفق أعلى المعايير، وسعت لاستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين في مختلف التخصصات، بما يضمن تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تواكب التطورات الحديثة في مجال التعليم الهندسي، مضيفة أن كلية الهندسة تمثل إضافة نوعية في مسيرة الجامعة الأكاديمية، حيث ستُسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والمشاركة الفعّالة في مشروعات التنمية والبنية التحتية المستدامة .

كما أوضحت رئيس الجامعة، أن البرامج التي ستُطرح في الكلية توازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يعزز من مهارات الطلاب العملية والابتكارية، ويدعم توجه الجامعة نحو التحول الرقمي والتخصصات العلمية المستقبلية، في إطار رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مضيفة بأنه تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة التنموية لمدينة السادات تلك المدينة الصناعية، بهدف تكامل البرامج التعليمية بجامعة مدينة السادات، واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية .

وفي ختام اللقاء، توجهت الدكتورة شادن معاوية بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة القطاع الهندسي على تعاونهم وجهودهم، مؤكدة استمرار الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحثية، لتقديم تعليم هندسي متميز يواكب المعايير الدولية ويخدم المجتمع بكفاءة واقتدار.

جامعة السادات السادات اخبار محافظة المنوفية كلية الهندسة العام الجديد

