علي جمعة: سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر وخير من العرش

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان سيدنا محمد ﷺ هو أعظم البشر، «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»، بل هو أعظم المخلوقات، فهو خير من العرش. فلا ينبغي لنبي أو لمخلوق أن يتفوق عليه في أي خصلة من خصال المدح والنسب. وقد مدح الله سبحانه وتعالى نسبه الشريف فقال: ﴿وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيًا.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه كان أنسبَ الأنبياء بين أقوامهم، وكان أنسبَ القوم على الإطلاق، كما أخبر ﷺ عن ذلك؛ فعن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».

وعن عمِّه العباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إن الله خلق الخلق، فجعلني من خيرهم، من خير قرنهم، ثم تخيَّر القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخيَّر البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بيتًا».

فهو سيدنا أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وأمُّه ﷺ السيدة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب المذكور في نسبه ﷺ وهو الجد الخامس له ﷺ.

نسبٌ كأن عليه من شمس الضحى * نُورًا ومن فلقِ الصبــــــــاح عمودا

ما فيـــــه إلا سيــــدٌ مــــن سيــــــد * حــــاز المكارمَ والتقــى والجـــودا

فسيدنا رسول الله ﷺ أفضل الخلق على الإطلاق، نفعنا الله به في الدنيا والآخرة، وجعلنا على أثره نسير.