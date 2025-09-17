تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 16000 طن بضائع و756 شاحنة و155 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و390 شاحنة و100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع و366 شاحنة و55 سيارة.

وأوضح المركز - في بيان - أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة ALcudia Express، بينما غادرت السفينتان Belagos Express، والحرية 2، وغادرت السفينة DRAGON وعلى متنها 1484 رأس عجول حية إعادة تصدير إلى بيروت، وشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و283 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، آور، وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.