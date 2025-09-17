قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
عروس الدلتا تبهر الاتحاد الأوروبي واليونيدو.. 29 قرية من الغربية تدخل خريطة العالمية بصناعاتها القروية
التعليم: استكمال اجراءات اعتماد شهادة البكالوريا من المؤسسات الدولية خلال سنتين أو ثلاثة
4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟
«تيك توك» في دائرة الخطر؟.. تصريحات حاسمة من رئيس الوزراء
رياضة

الشباب والرياضة تستكمل تنفيذ البرنامج القومي للمعد النفسي الرياضي باستقبال خريجي الدفعة الثالثة

البرنامج القومي للمعد النفسي الرياضي
البرنامج القومي للمعد النفسي الرياضي
عبدالله هشام

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، تواصل الإدارة المركزية للطب الرياضي – من خلال الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي – استكمال تنفيذ فعاليات البرنامج القومي للمعد النفسي الرياضي، حيث استقبلت اليوم خريجي الدفعة الثالثة لتنفيذ المستوى الثاني من البرنامج، وذلك للمرة الثالثة منذ انطلاقه في أكتوبر 2022.

وقد حظي البرنامج منذ بدايته بإقبال كبير من خريجي كليات علوم الرياضة – قسم علم النفس الرياضي – بالإضافة إلى الحاصلين على درجات علمية متخصصة، ونجح في تخريج ثلاث دفعات سابقة، فيما يستعد خلال الأيام المقبلة لاستقبال الدفعة الرابعة.

ويشمل المستوى الثاني، كسائر مستويات البرنامج، شقًا نظريًا وآخر تطبيقيًا، ويركز على تنمية وتطوير المهارات العقلية التي درسها المشاركون في المستوى الأول، إلى جانب تناول محاور متقدمة مثل: اليقظة العقلية، الذكاء الانفعالي، إدراك الزمن، والتدريب على إعداد البروفايل النفسي للاعبين، وهو من أهم أدوات عمل المعد النفسي لدراسة الجوانب المهارية والأدائية وتوظيفها بما يخدم الجانب النفسي ويحقق التكامل في أداء اللاعبين.

ويمتد تنفيذ المستوى الثاني على مدار أربعة أيام دراسية، ويُختتم في اليوم الخامس باختبارات نظرية وتطبيقية في المحتوى العلمي الذي تم تسليمه مسبقًا للمشاركين، بما يتيح لهم سهولة الاستيعاب والقدرة على اجتياز الاختبارات تمهيدًا للصعود إلى المستوى الثالث.

وجدير بالذكر أن المستوى الثالث للدفعة الثانية من البرنامج سيتم تنفيذه خلال الأسبوع المقبل، في إطار خطة الوزارة لبناء كوادر متخصصة في مجال الإعداد النفسي الرياضي تساهم في دعم وتطوير المنظومة الرياضية المصرية

