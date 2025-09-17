رئيس الأولمبية المصرية يهنئ أبو ريدة على منصبه الجديد

قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خالص التهاني إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والإفريقي، بمناسبة تزكيته نائبًا أول لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وانتخابه عضوًا بالمكتب التنفيذي للاتحاد للفترة الجديدة الممتدة حتى عام 2029.

وبعث ادريس بتهنئة إلى أبوريدة قال فيها : المهندس هاني أبوريدة تاريخ كبير فى كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية والعالمية .. كل التوفيق والنجاح في مواصلة خدمة الكرة المصرية والعربية والأفريقية والعالمية ..تهانينا ومزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا.