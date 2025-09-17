قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في قصر الاتحادية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
السيطرة على حريق داخل مصنع مواد غذائية في القطامية
أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

 أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقال الشركة الفلسطينية في بيان :  ⁠هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن ⁠طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة ويُصر على منعها من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.

كما منع الاحتلال توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

واشارت الوزارة إلى ان هذة الأزمة تهدد بتوقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.

وأضافت الوزارة : كما يعني توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة.

وختمت الوزارة: نناشد كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

التغير المناخى

باحثون: التغير المناخى يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

بيتزا الخضروات.. وصفة شهية وصحية بطابع منزلي

طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار
طريقة عمل بيتزا الخضار

وظائف الأحلام المزوّرة.. كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟
وظائف الأحلام المزوّرة..كيف تتجنب الوقوع ضحية للنصب الإلكتروني؟

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 25% عالميًا

الشوارع
الشوارع
الشوارع

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

