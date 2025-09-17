انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقال الشركة الفلسطينية في بيان : ⁠هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن ⁠طواقمها تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة ويُصر على منعها من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال.

كما منع الاحتلال توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

واشارت الوزارة إلى ان هذة الأزمة تهدد بتوقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.

وأضافت الوزارة : كما يعني توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة.

وختمت الوزارة: نناشد كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.