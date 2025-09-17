قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أزمة الدواء في مصر.. لماذا يواجه السوق المحلي تحديات كبيرة رغم تفوق الصناعة الوطنية؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يشهد سوق الدواء في مصر أزمة حقيقية تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، حيث تتصاعد التحديات التي تواجه صناعة الأدوية المحلية. 

في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من نقص بعض الأدوية وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، يبرز سؤال أساسي: هل الأزمة نتيجة خلل داخلي في السوق أم انعكاس لتحديات اقتصادية كبرى؟ في هذا السياق، حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أن الوضع الحالي ليس مجرد ابتزاز لزيادة الأسعار، بل هو نتيجة طبيعية لمجموعة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على صناعة الأدوية في مصر.

أزمة حقيقية: اختلال المعادلة بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع

أوضح الدكتور علي عوف في تصريحاته في برنامج اقتصاد مصر أن الأزمة الحالية في سوق الدواء ليست مجرد زيادة في الأسعار، بل هي اختلال في المعادلة بين تكاليف الإنتاج وثبات أسعار البيع.

 وأكد أن هذه الأزمة لا تعكس رغبة الشركات في الضغط على السلطات لزيادة الأسعار، بل هي نتيجة مباشرة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به صناعة الأدوية في مصر.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع زيادة سعر الدولار، وارتفاع أسعار مستلزمات التعبئة والطباعة والمواد الخام المستوردة، دفع العديد من الشركات إلى مواجهة صعوبة في مواكبة تكاليف الإنتاج دون رفع الأسعار. هذه الزيادات لم تكن شاملة، ما جعل الوضع يزداد تعقيدًا في ظل الطلب المستمر على الأدوية.

ظهور السوق السوداء: الأدوية المغشوشة والمستوردة تباع بأسعار مضاعفة

من أبرز مظاهر الأزمة الحالية هي ظهور السوق السوداء للأدوية، خاصة الأدوية المستوردة أو تلك التي ليس لها بدائل محلية. هذه الأدوية تباع بأسعار مضاعفة تصل إلى حد مدهش في بعض الأحيان، حيث تباع العبوة التي كانت تكلفتها حوالي 30 ألف جنيه بأسعار تصل إلى 50 ألف جنيه في بعض الأحيان. وهذه الظاهرة تشكل عبئًا إضافيًا على المريض المصري، الذي يجد نفسه مضطرًا لدفع مبالغ طائلة للحصول على دوائه، وهو ما يعمق معاناته.

الحفاظ على الصناعة المحلية

رغم هذه التحديات، أشار عوف إلى أن صناعة الأدوية في مصر ما تزال قادرة على تلبية نحو 92% من احتياجات السوق المحلي، مما يعكس قوة الصناعة المحلية. ومع ذلك، فإن الشركات المحلية تواجه منافسة شديدة من الأدوية المستوردة، التي قد تخرج من السوق إذا لم تحقق جدوى اقتصادية. 

هذا التحدي يضع الصناعة المحلية في موقف صعب، ويجعل من الضروري إيجاد حلول تحافظ على استمرار الإنتاج المحلي، وتحمي الصناعة من الانهيار.

الحلول المقترحة ضرورة التوازن بين الأسعار وتكاليف الإنتاج

عوف أشار إلى أن الحلول المقترحة لإنقاذ السوق هي الوصول إلى حل وسط يوازن بين أسعار الأدوية وتكاليف الإنتاج. 

وأكد أن الشركات لا تطلب زيادة كبيرة في الأسعار، بل تسعى فقط للحفاظ على توازن السوق، مطالبًا الحكومة بدعم الصناعة المحلية والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج. كما أكد أن الزيادة المقترحة للعام 2025 لا تتجاوز 10% فقط، وهو ما يعد أقل بكثير من نسبة ارتفاع التكاليف التي يشهدها السوق.

ازمة الدواء الدواء في مصر سوق الدواء

أكلات خفيفة لا تشعرك بالذنب بعد الساعة 9 مساءً
ياسمين رئيس
ديتوكس
فورد فوكاس SUV‏
