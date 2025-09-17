مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص في العقد الثالث من العمر مصرعه، بينما أصيب إثنان آخران بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة نقل بقرية النجاح التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي بدر المركزي وجثة المتوفي لثلاجة حفظ الموتي بذات المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث تصادم، وبالإنتقال والفحص تبين وقوع اصطدام بين موتوسيكل وسيارة نقل " شفر"، أمام قرية النجاح بنطاق المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة السيد أمين السيد، 25 عاما، مقيم بمركز بدر وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: إسلام حسانين سعيد، 19 عاما، محمد عبد الحكيم دسوقي، 30 عاما، مقيمان بمركز وادي النطرون، وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازم لهم بالمستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.