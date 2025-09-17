مصرع صغير وإصابة والده وشقيقته في حادث تصادم بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه بينما أصيب والده وشقيقته بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء اصطدام سيارة نصف نقل مع توك توك بطريق كوم شريك بمركز كوم حمادة بالبحيرة

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق كوم شريك بنطاق ذات المركز، ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين لضباط المركز من المعاينة، اصطدام سيارة نصف نقل بتوك توك بمكان الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة معتصم محمود محمد حميدة، 5 سنوات، وإصابة والده محمود محمد حميدة، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس والجبهة وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وشقيقته دعاء محمد حميدة، 18 عاما، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.