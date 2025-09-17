قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان ملك وملكة إسبانيا في قصر الاتحادية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
السيطرة على حريق داخل مصنع مواد غذائية في القطامية
أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي
إخماد حريق اشتعل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية
الصحة: إصدار 776 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 6.3 مليار جنيه في شهرين
باريس سان جيرمان يبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة أتلانتا
انقطاع خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في غزة
برج جديد يتحول إلى ركام.. الاحتلال يوسع عملياته البرية في مدينة غزة
التعليم تخطط لإنشاء 100 مدرسة مصرية فرنسية
ليفربول يتحدى أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا
محافظات

مصرع صغير وإصابة والده وشقيقته في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه بينما أصيب والده وشقيقته بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء اصطدام سيارة نصف نقل مع توك توك بطريق كوم شريك بمركز كوم حمادة بالبحيرة

 وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك بطريق كوم شريك بنطاق ذات المركز، ووجود متوفى ومصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين لضباط المركز من المعاينة، اصطدام سيارة نصف نقل بتوك توك بمكان الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة معتصم محمود محمد حميدة، 5 سنوات، وإصابة والده محمود محمد حميدة، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس والجبهة وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، وشقيقته دعاء محمد حميدة، 18 عاما، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيق، وجار تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة حادث تصادم أمن البحيرة كوم حمادة

