المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في ورشة إقليمية حول حقوق الطفل

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بوفد رفيع المستوى في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) الإقليمي للمنطقة ذاتها، في العاصمة الأردنية عمّان.

وضم الوفد المصري كلاً من: الدكتورة نهى بكر، والدكتورة وفاء بنيامين، أعضاء المجلس، ورشا علوي الباحثة بالمجلس ومسئولة لجنة الطفولة والأمومة بالأمانة العامة.

وتركزت فعاليات الورشة على مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الطفل في المنطقة، حيث قام أعضاء الوفد المصري بعرض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مسلطين الضوء على الجهود التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي تبذل لدعم حقوق الطفل وشارحين جهود المجلس ونشاطه في هذا المنحي.

وشكلت الورشة منصة مثالية لتبادل الخبرات الثرية بين ممثلي مجالس حقوق الإنسان العربية، حيث جرى نقاش معمق حول التحديات المشتركة وأفضل الممارسات المطبقة على أرض الواقع لضمان رفاهية وحقوق الأطفال.

وأكد الوفد المصري على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري ونظيراته من المجالس العربية، وكذلك مع المكتب الإقليمي لليونيسف والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، سعياً نحو تحقيق تنسيق أقوى وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المنطقة.