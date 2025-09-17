قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في ورشة إقليمية حول حقوق الطفل

المشاركون في ورشة العمل
المشاركون في ورشة العمل
الديب أبوعلي

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري بوفد رفيع المستوى في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) الإقليمي للمنطقة ذاتها، في العاصمة الأردنية عمّان.

وضم الوفد المصري كلاً من: الدكتورة نهى بكر، والدكتورة وفاء بنيامين، أعضاء المجلس، ورشا علوي الباحثة بالمجلس ومسئولة لجنة الطفولة والأمومة بالأمانة العامة.

وتركزت فعاليات الورشة على مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الطفل في المنطقة، حيث قام أعضاء الوفد المصري بعرض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مسلطين الضوء على الجهود التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي تبذل لدعم حقوق الطفل وشارحين جهود المجلس ونشاطه في هذا المنحي.

وشكلت الورشة منصة مثالية لتبادل الخبرات الثرية بين ممثلي مجالس حقوق الإنسان العربية، حيث جرى نقاش معمق حول التحديات المشتركة وأفضل الممارسات المطبقة على أرض الواقع لضمان رفاهية وحقوق الأطفال.

وأكد الوفد المصري على أهمية تعزيز العمل التشاركي بين المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري ونظيراته من المجالس العربية، وكذلك مع المكتب الإقليمي لليونيسف والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، سعياً نحو تحقيق تنسيق أقوى وتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تسهم في تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المنطقة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري منظمة الأمم المتحدة يونيسف المفوضية السامية لحقوق الإنسان العاصمة الأردنية عمّان حقوق الطفل حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

إيمان العاصي

إيمان العاصي وخالد أنور في كواليس قسمة العدل

أشرف مصيلحي

في ذكرى رحيله الثانية.. أشرف مصيلحي تزوج من مخرجة مشهورة وهذه أبرز محطاته الفنية

هيفاء وهبي

بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد