اورنچ مصر تحصد تكريما عالميا.. الدكتور أيمن أميري يفوز بجائزة "CTO العام" من Mobile Europe Awards

أعلنت مجلة Mobile Europe، إحدى أبرز المطبوعات الأوروبية المتخصصة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، عن فوز الدكتور أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTIO) بشركة اورنچ مصر، بجائزة "CTO للعام 2025" المرموقة. وجاء الإعلان بعد جلسة المائدة المستديرة السنوية للمجلة ومناقشات القائمة النهائية للمرشحين، والتي تجمع نخبة من قيادات وخبراء القطاع على مستوى العالم للاحتفاء بالابتكار والتميز في عالم الاتصالات.

ويعكس هذا التكريم القيادة والرؤية المتميزة للدكتور أميري في قيادة استراتيجية التحول الرقمي لشركة اورنچ مصر، وتعزيز الابتكار في تطوير الشبكات والخدمات، وبناء بنية تحتية رقمية متطورة تلبي احتياجات السوقين المصري والإقليمي على حد سواء.

وكجزء من هذا التقدير، حصل الدكتور أيمن أميري أيضاً على لقب "مُغير قواعد اللعبة للعامGamechanger of the Year"، وهو اللقب الذي يُمنح للقيادات التي تُحدث تأثيراً غير مسبوق وتضع معايير جديدة للصناعة. وأشادت لجنة التحكيم بدوره في تسريع دمج تقنيات الجيل الخامس (5G)، ودفع مسيرة الاقتصاد الرقمي في مصر، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة لملايين من عملاء اورنچ.

وتُعد جوائز Mobile Europe CTO of the Year من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الاتصالات، حيث تسلط الضوء على القيادات التي تعيد صياغة دور التكنولوجيا في الأعمال والمجتمع. ويعزز فوز الدكتور أميري مكانة اورنچ مصر كشركة رائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.