سقوط عنصر إجرامي وزوجته يغسلان 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي وزوجته مقيمان بشمال سيناء، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء هذا استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.