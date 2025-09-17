القومي للمرأة يشارك في ندوة "البحث عن العدالة: قوانين في الدول العربية"

شارك المجلس القومي للمرأة في ندوة مناقشة التقرير الإقليمي "البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية" والتي نظمتها منظمة المرأة العربية ومنظمة "المساواة الآن"، وذلك بحضور الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة ديما دبوس، الممثلة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة المساواة الآن ، بالإضافة إلى الأستاذة وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية ورئيسة اللجنة الوزارية المشتركة لتمكين المرأة و بحضور ممثلات عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

و في كلمته، عرض الدكتور حسن سند قانون العقوبات المصري ومادته 267 فيما يخص جريمة الاغتصاب، كما أشار إلى الدور المحوري للمجلس القومي للمرأة في متابعة ومساندة جهود الدولة المصرية في مراجعة التشريعات ذات الصلة لحماية حقوق المرأة والفتاة.