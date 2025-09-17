قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

‎مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام دورته العاشرة

مهرجان اسوان
مهرجان اسوان
أحمد البهى

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلقى الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة العاشرة للمهرجان، والتى ستُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل   2026، حيث سيتم تلقى الأفلام  بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 ديسمبر المقبل من خلال الموقع الرسمي للمهرجان .

‎ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لا يتجاوز تاريخ إنتاجها سنة 2025
ولم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.  

‎ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة  (روائي – تسجيلي – تحريك) لا تقل عن 60 دقيقة ، والثانية للأفلا القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) لا تزيد عن 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة. 


‎الجدير بالذكر أن الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين ومؤسسة دروسوس.

