‎مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام دورته العاشرة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن بدء تلقى الأفلام الراغبة فى المشاركة بالدورة العاشرة للمهرجان، والتى ستُعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2026، حيث سيتم تلقى الأفلام بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 ديسمبر المقبل من خلال الموقع الرسمي للمهرجان .

‎ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فى المهرجان لا يتجاوز تاريخ إنتاجها سنة 2025

ولم تعرض داخل مصر عرضا جماهيريا من أى نوع، ويهتم المهرجان حصريا بالأفلام التي تُمثل إبداع النساء من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة إمرأة أيا كان موضوعها، بالإضافة للأفلام التى تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة حتي ولو كان مبدعوها من الرجال.

‎ويضم المهرجان مسابقتين دوليتين، الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) لا تقل عن 60 دقيقة ، والثانية للأفلا القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) لا تزيد عن 60 دقيقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.



‎الجدير بالذكر أن الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تعقد برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين ومؤسسة دروسوس.