صناعة النواب: التعاون مع تونس يعزز التصدير ويفتح أسواقا عالمية جديدة

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التعاون مع حكومة الجمهورية التونسية ممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة أمام منتجات البلدين ويساهم في توسيع الأسواق المشتركة.

وأوضح السلاب في تصريحاته اليوم، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تستهدف تقوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، بما يخلق فرص عمل جديدة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأضاف: “الشباب هم المحرك الأساسي للاقتصاد، ودعمهم وتشجيعهم على ريادة الأعمال ليس خيارًا، بل ضرورة لمستقبل البلدين.”

وتابع أن الاتفاقية مع تونس تتضمن آليات واضحة للتنسيق المشترك، تشمل تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والتدريبي وإتاحة الموارد اللازمة لرواد الأعمال الشباب. كما تتيح الاتفاقية فرصًا لتوسيع آفاق التسويق من خلال المعارض المشتركة وتبادل الخبرات التسويقية، بما يدعم التصدير ويسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن تعزيز التكامل التجاري وتوطيد التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس.