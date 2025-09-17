قبل الملحد وآخر المعجزات.. أفلام منعت من العرض قبل إجازتها

يعد فيلم “الملحد” واحدا من الأعمال التي أصبح مصيرها مجهولا، فعلي الرغم من إيجاز طرح العمل في السينمات المصرية قبل ذلك، وتحديد موعد لنزوله في السينمات، إلا أنه قبل أيام من عرضه تم التراجع عن إجازته، ليواجه مصيرا مجهولا.

فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير هذا الانتشار على المجتمع.

فيلم الملحد لم يكن العمل الأول الذي يواجه مصير مجهول، فهناك سيناريو عمل درامي آخر للمخرجة هالة خليل، يحمل اسم شرط المحبة، وقد تعرض للرفض من قبل الرقابة.

كما تم منع فيلم “آخر المعجزات”، قبل عرضه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية، والعمل من بطولة خالد كمال.

هذه الأعمال ليست الأولى التي تعرضت إلى المنع قبل إيجازها مرة أخرى، فهناك أفلام أخرى قبل عدة سنوات، مثل فيلم "المذنبون" من بطولة سهير رمزي، وقد أحيل عدد من موظفي الرقابة بسبب للتحقيق.

فيلم “أبي فوق الشجرة” لم تتم إجازته رقابياً في البداية، وذلك بسبب العديد من المشاهد الجريئة ضمن أحداث الفيلم، والذي تشارك في بطولته كل من الراحل عبد الحليم حافظ، ونادية لطفي، وتأليف إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار يوسف فرنسيس، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم السينما، وعلى رأسهم الراحل عماد حمدي، وميرفت أمين، وسمير صبري، وصلاح نظمي.

كما تم منع أفلام أخرى مثل “زائر الفجر” من بطولة ماجدة الخطيب، ثم سمح بعرضه بعد وصول شكوى صناعه إلى رئاسة الجمهورية.

فيلم “حلاوة روح” هو الآخر تم سحبه من السينمات بعد الموافقة على عرضه، وأعيد للسينمات بحكم قضائي، وهو الأمر ذاته مع فيلم “5 باب”.

فيلم “كارما” للمخرج خالد يوسف تم سحب تراخيصه عام 2018 قبل عرضه بفترة وجيزة، ثم تم السماح بعرضه لاحقًا.