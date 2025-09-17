وكيل تعليم الداخلة يناقش آخر استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد

عقد أيمن أحمد حنفى مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد اجتماعا موسعا مع مدراء المدارس بجميع المراحل، وذلك بحضور سعد حافظ وكيل الإدارة ومدراء الإدارات النوعية ورؤساء الأقسام فى إطار توجيهات الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، بالجاهزية والاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الموضوعات الهامة لعام دراسى منضبط دون مشكلات أو معوقات، حيث تم التوجيه بتكثيف المتابعات الميدانية والوقوف لحظة بلحظة على آخر المستجدات وضرورة الاطمئنان على جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد وسرعة الانتهاء من تنفيذ النشرات لسد العجز فى جميع التخصصات بجميع المدارس والالتزام بالزى المدرسى حتى يظهر الجميع بصورة حضارية وتنفيذ البرنامج العلاجى لصقل وتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب دون المستوى.

كما وجه مدير تعليم الداخلة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وكل ما من شأنه خدمة العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة وتقديم كل سبل الدعم النفسى والمعنوى للطلاب والمعلمين، وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى لتوفير بيئة تعليمية آمنة للجميع وتنفيذ عمليات التشجير وأهميتها فى ظهور المدرسة بمظهر حضارى ومشرف.