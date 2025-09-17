السبلايز.. سباق الماركات المدرسية يرهق الآباء مع العودة للدراسة

مع بداية كل عام دراسي جديد، تتعالى فرحة الأطفال بملابس جديدة وحقائب ملوّنة، ولهفة لمقابلة الأصدقاء وخوض تجربة تعليمية مختلفة.

وهذه الفرحة الطفولية، رغم بساطتها الظاهرية، ترافقها حسابات وقلق لدى أولياء الأمور، تحركه قوائم “السبلايز” السنوية التي لم تعد مجرد مستلزمات تعليمية بسيطة، بل تحولت إلى فاتورة مالية قد تصل إلى آلاف الجنيهات، مما يضيف عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة.

أزمة السبلايز

وأصبحت المدارس تطلب سبلايز مبالغ فيها، تشمل مستلزمات نظافة بسيطة مثل زجاجة ديتول وصابون ومناديل ورقية. ورزمة ورق "A4"، وورق فوم، ولصق شمع، ودمى صغيرة، وكيس “بونبوني” لاستخدامه كمكافأة، وكشاكيل وكراسات محددة التصميم، ولانش بوكس وزمزمية، ومسدس شمع، وفلاشات "USB"، وأدوات فنية، وكحول ومعقم.

وطلبت إحدى مدارس رياض الأطفال الخاصة قائمة ضمت 15 نوعًا من المستلزمات، منها صلصال، وقماش جوخ، وخافض لسان خشبي، وسكيتش، وألوان فابر كاستل، ومعطر جو، وشمع ماليزي، ومسَدس شمع تايواني، بل وأرفقت بطلب مروحة وأكياس بلالين.

وبعض المدارس تضغط على أولياء الأمور لشراء علامات تجارية باهظة الثمن، مستغلة حرصهم على شعور أبنائهم بعدم النقص أمام زملائهم، مما يدفعهم لشراء مستلزمات غير مقتنعين بها، فقط للحفاظ على المظهر الاجتماعي.

وبعض أولياء الأمور يقرون بمبدأ السبلايز، لكنهم ينتقدون الإفراط في الطلبات وغياب تقدير ميزانية الأسرة،

وتختلف أسعار السبلايز من مدرسة لأخرى، وينبغي أن يكون هناك مرونة في الشراء، بحيث يقدّم ولي الأمر ما يستطيع، ولكن بعض المدارس تشترط توفير القائمة كاملة، ما يزيد الضغط على الأسر.

وتتراوح أسعار بعض الأدوات بين 5 جنيهات للقلم الرصاص، و10 جنيهات للقلم الجاف، والمبراة من 10 إلى 20 جنيهًا، والكراسة 28 ورقة بين 20 و30 جنيهًا، وكراسة الموسيقى 25 جنيهًا، والمسطره 25 جنيهًا، والممحاة 5 جنيهات، أما اللانش بوكس فيتراوح من 45 إلى 400 جنيه حسب الجودة والشركة، وزجاجة المياه البلاستيكية بين 150 و250 جنيهًا، ما يجعل المجموع النهائي للسبلايز عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة.