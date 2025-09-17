تعليم المنوفية تعلن مواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن مواعيد بدء وانتظام الدراسة للعام الدراسي الجديد، وذلك بما يحقق مصلحة أبنائنا الطلاب ويضمن جودة العملية التعليمية.

وجاءت مواعيد بدء الدراسة: يوم الأحد الموافق 2025/9/21 بدء الدراسة للصفوف الأولى بجميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال – الصف الأول الابتدائي – الصف الأول الإعدادي – الصف الأول الثانوي).

ويوم الاثنين الموافق 2025/9/22 بدء الدراسة لباقي الصفوف الدراسية بجميع المراحل.

وأكدت المديرية على ضرورة التزام جميع المدارس بالتعليمات التنظيمية والوقائية، وتهيئة البيئة المدرسية الملائمة لاستقبال الطلاب في أجواء تعليمية آمنة ومنضبطة، بما يضمن بداية جادة ومتميزة للعام الدراسي.