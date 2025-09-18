باحث: إسرائيل تستمر في جرائم التطهير العرقي بحق الفلسطينيين

علق محمد فوزي الباحث في شؤون الامن الإقليمي على تطورات الاحداث في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي.



وقال محمد فوزي في مداخلة هاتفية على قناة " دي إم سي"، :" إسرائيل تؤكد أنها غير معنية بأي وقف لإطلاق النار في غزة ".

وتابع محمد فوزي :" ما تقوم به إسرائيل من خلال دفع الشعب الفلسطيني للجنوب يعكس بدء الاحتلال في تنفيذ مخطط التهجير ".

وأكمل محمد فوزي: "إسرائيل تستمر في جرائم التطهير العرقي بحق الفلسطينيين عبر تدمير كافة البنى التحتية وقتل الفلسطينيين".



وتابع محمد فوزي: "إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي ومؤسساته عن طريق توسيع العمليات العسكرية".