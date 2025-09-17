الآثار: لا اختفاء أو تًحطم أي قطعة بالمتحف اليوناني الروماني

رداً على ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء 5 قطع أثرية وتَحطم قطعة أخري من المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، تؤكد وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارِ تماماً من الصحة وأن جميع القطع الأثرية بالمتحف سواء المعروضة أو المخزنة موجودة بالكامل في أماكن عرضها أو تخزينها وفي حالة جيدة من الحفظ.

المتحف اليوناني الروماني

وتهيب وزارة السياحة والآثار كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة قبل نشر أية معلومات تعمل على إثارة الرأي العام.