نيكولاس ويليامز: الاتحاد الأوروبي لن يعزل إسرائيل كليًا كي لا يضر بعلاقته مع أمريكا

قال نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في الناتو ووزارة الدفاع البريطانية، إنّ فرص اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا مختلفًا عن موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل تبقى قائمة، لكنه استبعد أن يصل الأمر إلى حد القطيعة أو الإدانة الشاملة.

وأضاف ويليامز، في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أغلب الدول الأوروبية ترى في الصراع بين روسيا وأوكرانيا أولوية ملحة، وهي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في هذا الملف، مما يضعف قدرتها على اتخاذ مواقف مستقلة بشأن قضايا أخرى، من بينها الصراع في الشرق الأوسط.

ونوه بأنّ الدول الأوروبية- رغم تعبيرها عن القلق تجاه الوضع الإنساني في غزة- لن تُقدم على خطوات من شأنها الإضرار بعلاقتها مع واشنطن أو تل أبيب.

وقال إن بعض الدول الأوروبية قد تدفع نحو إجراءات رمزية مثل فرض تعريفات جمركية على إسرائيل، أو تسليط الضوء على الجانب الإنساني، إلا أن هذه الإجراءات ستكون محدودة وغير مؤثرة على طبيعة العلاقة الاستراتيجية القائمة بين أوروبا من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

واختتم تصريحاته: "أنا آسف لقول كلام محبط.. ولكن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بعزل إسرائيل وإدانتها بشكل كامل، سيقومون بذلك بشكل جزئي، ولكن بشكل لا يعرض علاقتها بالولايات المتحدة للخطر، لن يفعل الأوروبيون ذلك".

