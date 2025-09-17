تعرف علي لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات ؟

لويس رينو هو رجل أعمال فرنسي وهو مؤسس شركة رينو التي تم تأسيسها في عام 1898، وكان رائد في صناعة السيارات.

لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات

سبب شهرة لويس رينو

اشتهر لويس رينو بسيارته الأولى التي صنعت عام 1899 وبدوره في تطوير صناعة السيارات وتصنيع الدبابات خلال الحرب العالمية الأولى.

نشأته وبداية مسيرته الصناعية

ولد لويس رينو في باريس عام 1877، وهو ابن لرجل كان يعمل صانع أقمشة، وبدأ العمل في مجال الميكانيكا في مستودع صغير في بيلانكور بالقرب من باريس، وفي سن 21 عام، صمم علبة تروس بأربع سرعات بنظام دفع مباشر وحصل على براءة اختراع، ثم أطلق أول سيارة صغيرة له.

لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات

دور لويس رينو في تطور صناعة السيارات

في عام 1898 أسس شركة رينو لصناعة السيارات مع إخوته، وبدأت تنتشر بفضل نجاح سياراتها الصغيرة، وخلال الحرب العالمية الأولى، ساهمت مصانعه في المجهود الحربي من خلال تصنيع أول دبابة حديثة، وهي دبابة FT-17.

نهاية حياته

لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات

بعد الحرب العالمية الثانية، اتهم لويس رينو بالتعاون مع الألمان، وتوفي في أواخر عام 1944 في ظروف غامضة أثناء انتظار المحاكمة .

مصير ممتلكات لويس رينو

استولت الحكومة الفرنسية المؤقتة على شركته وقامت بتأميمها، وأصبحت مصانعه الوحيدة التي صادرتها الحكومة نهائيًا، وتعد شركة رينو اليوم من أكبر شركات تصنيع السيارات في فرنسا والعالم، وتصدر مجموعة متنوعة من السيارات والشاحنات، وتعرف رينو بتاريخها في مجال رياضة السيارات وابتكاراتها التقنية في هياكل السيارات.

لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات

نبذة عن تاريخ شركة رينو

تأسست شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات في 25 فبراير من عام 1899 على يد الإخوة لويس ومارسيل وفرناند رينو، وبدأت الشركة بتصميم وصناعة سياراتهم، وخاصة في سباقات السيارات للترويج لأعمالهم.

لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات

وتطورت الشركة بشكل كبير لتصبح اليوم واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وتعمل في 128 بلدًا، وأسست رينو تحالفات قوية مع شركات عالمية، منها نيسان موتورز، لتصبح رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم .