قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فين التقدير اللي مش لاقيه؟.. رد فعل مسؤولي الأهلي على تصريحات وكيل إمام عاشور
«فيريرا» يحتوي غضب صلاح مصدق ويغلق الباب أمام رحيله من الزمالك
بـ 162.1 مليون دولار.. صفقة عسكرية أمريكية لـ النرويج تدعم استقرار حلف الناتو في أوروبا
تأجيل محاكمة عامل في محطة بنزين قتل شخصا بالقليوبية
المشدد 15 سنة للمتهمة بقتل طفل في الخانكة
بفرمان من فيريرا.. الزمالك يستقر على فتح ملف تجديد عقد دونجا
وزير الاتصالات: التعهيد يحقق طفرة كبيرة ويجلب العملة الصعبة لمصر
فيريرا يستبعد شيكو بانزا من مباراة الزمالك والإسماعيلي
ذكريات من اللحظة الذهبية.. ليلي علوي تشارك صورا نادرة لها
المتحف المصري الكبير.. رحلة عبر الحضارة
عاوزين يسكتوني.. تامر عبدالحميد: 700 ألف جنيه ثمن حملة لتشويه صورتي عند جمهور الزمالك
امتحان عملي في مادة التربية الرياضية لأولى و2 ثانوي بالعام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف علي لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات ؟

لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات
لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات
إبراهيم القادري

لويس رينو هو رجل أعمال فرنسي وهو مؤسس شركة رينو التي تم تأسيسها في عام 1898، وكان رائد في صناعة السيارات.

 لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات 

سبب شهرة لويس رينو

اشتهر  لويس رينو بسيارته الأولى التي صنعت عام 1899 وبدوره في تطوير صناعة السيارات وتصنيع الدبابات خلال الحرب العالمية الأولى.

نشأته وبداية مسيرته الصناعية

ولد  لويس رينو في باريس عام 1877، وهو ابن لرجل كان يعمل صانع أقمشة، وبدأ العمل في مجال الميكانيكا في مستودع صغير في بيلانكور بالقرب من باريس، وفي سن 21 عام، صمم علبة تروس بأربع سرعات بنظام دفع مباشر وحصل على براءة اختراع، ثم أطلق أول سيارة صغيرة له.

 لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات 

دور لويس رينو في تطور صناعة السيارات

في عام 1898 أسس شركة رينو لصناعة السيارات مع إخوته، وبدأت تنتشر بفضل نجاح سياراتها الصغيرة، وخلال الحرب العالمية الأولى، ساهمت مصانعه في المجهود الحربي من خلال تصنيع أول دبابة حديثة، وهي دبابة FT-17.

نهاية حياته

 لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات 

بعد الحرب العالمية الثانية، اتهم لويس رينو بالتعاون مع الألمان، وتوفي في أواخر عام 1944 في ظروف غامضة أثناء انتظار المحاكمة .

مصير ممتلكات لويس رينو

استولت الحكومة الفرنسية المؤقتة على شركته وقامت بتأميمها، وأصبحت مصانعه الوحيدة التي صادرتها الحكومة نهائيًا، وتعد شركة رينو اليوم من أكبر شركات تصنيع السيارات في فرنسا والعالم، وتصدر مجموعة متنوعة من السيارات والشاحنات، وتعرف رينو بتاريخها في مجال رياضة السيارات وابتكاراتها التقنية في هياكل السيارات.

 لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات 

نبذة عن تاريخ شركة رينو 

تأسست شركة رينو الفرنسية لتصنيع السيارات في 25 فبراير من عام 1899 على يد الإخوة لويس ومارسيل وفرناند رينو، وبدأت الشركة بتصميم وصناعة سياراتهم، وخاصة في سباقات السيارات للترويج لأعمالهم.

 لويس رينو الشخصية المحورية في تاريخ صناعة السيارات 

وتطورت الشركة بشكل كبير لتصبح اليوم واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، وتعمل في 128 بلدًا، وأسست رينو تحالفات قوية مع شركات عالمية، منها نيسان موتورز، لتصبح رابع أكبر مصنع للسيارات في العالم .

مؤسس شركة رينو لويس رينو باريس صناعة السيارات دور لويس رينو في تطور صناعة تصنيع الدبابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من وزير التعليم للإعلان عن قرار جديد .. بعد قليل

البلوجر محمد المطعنى

أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

وسط ترقب لقرار الفيدرالي.. سعر الذهب عيار 21 الآن الأربعاء 17 سبتمبر 2025

خلال أيام.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

مترو الانفاق

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقها رقما تاريخيا.. مفاجأة بأسعار الذهب الآن في مصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات

ترشيحاتنا

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهم

الداخلية تضبط مالك شركة لإدارة مجموعة مطاعم شهيرة

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

بالصور

طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة والزيتون| شاهد

الرنجة
الرنجة
الرنجة

قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلى؟

فوائد البروكلى
فوائد البروكلى
فوائد البروكلى

النهاية الكاملة لحكاية «ديجافو».. انكشاف جرائم سيف وسقوطه

احمد الرافعي
احمد الرافعي
احمد الرافعي

فيديو

المتهمين

جرعة بودر زائدة.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو فتاة التوك توك فاقدة الوعي

المتهمين

طرد نجلهم من العمل.. ضبط أسرة تعدت على مالك صيدلية في الشرقية

المتهم

ضبط المتهم بقيادة موتوسيكل عكس الاتجاه بالغربية| فيديو

المتهم

مشهد كوميدي.. القبض على المتهم بالسخرية من شرطة إحدى الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد