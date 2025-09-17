نيفين مختار: قهر الزوجة ذنب عظيم يُحاسب عليه الإنسان أمام الله | فيديو

حذّرت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، من خطورة قهر الزوج لزوجته أو التقليل من شأنها، مؤكدة أن الأذى النفسي الذي تتعرّض له المرأة بسبب زوجها يُعد ذنبًا عظيمًا يحاسب عليه الإنسان أمام الله.

وأوضحت، خلال حوارها مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على شاشة قناة صدى البلد، أن بعض السيدات يلجأن إلى عمليات التجميل لمجرد أن أزواجهن يقارنوهن بأخريات، وهو ما يُسبّب لهن أذى نفسيًا بالغًا.

وأوضحت: "أي حد يقهر واحدة ست ويوصلها إنها تبكي أو تمرض أو تبقى مش عايشة مبسوطة، ربنا هيحاسبه.. ما هو النبي ﷺ قال: الكلمة الطيبة صدقة".