قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«آي صاغة»: الذهب يتراجع… والأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم
فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر
السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم البري الإسرائيلي على غزة
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
تأجيل دعوى تعويض عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى لـ22 أكتوبر
النبي المعلم.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة
تدعم مجازر الاحتلال ضد غزة.. القصة الكاملة لإلغاء حفل فرقة سكوربيونز في مصر
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي صفحات خالد الغندور وأبو المعاطي ذكي وبدرية طلبة عبر موقع يوتيوب
تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"المقام بطوكيو
51 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 في مدينة غزة
الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما
قرار هام بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز لي التصدق من مال زوجي دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يوضح

الصدقة
الصدقة
إيمان طلعت

اجاب مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد اليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟".

ورد مركز الأزهر موضحا:" أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على ‌جواز ‌تصدق ‌المرأة ‌من ‌بيت ‌زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]

ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه]

والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه التصدق من مال زوجي الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الأقرب للنادي الأهلي

أسعار الدواجن

بأقل من سعر التكلفة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

ترشيحاتنا

التغير المناخى

باحثون: التغير المناخى يودي بحياة الآلاف في أوروبا هذا الصيف

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| لاصق طبي يصلح العظام المكسورة في 3 دقائق.. وهذه مخاطر تأخير وجبة الإفطار لكبار السن

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح لاختيار الشنطة واللانش بوكس المثالي لطفلك.. احترس من تقديم الجبنة المثلثات

بالصور

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة
حيل يومية تقضي على رائحة الفم الكريهة

إطلالة جذابة.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

قبل الكل.. شاهد الملامح الأولى للجيل القادم من نيسان سنترا

نيسان سنترا
نيسان سنترا
نيسان سنترا

تويوتا تكشف عن سيارتها الكهربائية الفاخرة bZ7

تويوتا bZ7
تويوتا bZ7
تويوتا bZ7

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد